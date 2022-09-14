دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اقترح الأمريكي تود بويلي، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، إقامة مباراة استعراضية بين فرق الشمال والجنوب في إنجلترا، على غرار كرة السلة وكرة القدم الأمريكية، مُشيراً على أن ذلك سيعود بالنفع المادي على أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمّ تداول هذا المقترح على نطاق واسع، ولاقى اعتراضات ورفض من كثيرين، خاصة في ظل ضغط جدول المباريات بمختلف المسابقات في إنجلترا، إضافة لعدم تقبل فكرة مشاهدة لاعبين من ناديينِ غريمينِ بذات الفريق، فيما عدد قليل رأى أنّه مقترح قابل للتطبيق وسيعود بالفائدة المالية على الأندية.

وكثر الحديث عن تود بويلي في الأوساط الإعلامية الإنجليزية، على الرغم من مرور فترة قصيرة على استحواذه على نادي تشيلسي، بدءاً من إنفاقه الضخم في سوق الانتقالات الصيفية، بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني (287 مليون دولار)، ثمّ إقالته للمدرب الألماني توماس توخيل، وأخيراً بتصريحه إن: "الدوري الإنجليزي الممتاز يمكنه أخذ القليل من الدروس من الرياضات الأمريكية".

وتحدّث موقع "يورو سبورت" عن مقترح إقامة مباراة بين فرق الشمال والجنوب في إنجلترا، ووضع تشكيلات افتراضية، بأسلوب لعب: 3/3/4.

وستكون تشكيلة فريق الشمال تضمّ كلّ من: حارس ليفربول أليسون، ظهير ليفربول ألكساندر أرنولد، مدافع ليفربول فان دايك، مدافع مانشستر يونايتد رفائيل فاران، ظهير مانشستر سيتي جواو كانسيلو، لاعب وسط ليفربول تياغو الكانتارا، لاعب وسط مانشستر سيتي برناردو سيلفا وزميله كيفين دي بروين، جناح ليفربول محمد صلاح، مهاجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند.

فيما تشكيلة فريق الجنوب تتألف من: حارس تشيلسي إدوارد ميندي، وظهير تشيلسي رييس جيمس وزميله المدافع تياغو سيلفا، مدافع توتنهام روميرو، ظهير أرسنال أوليكساندر زينتشينكو، لاعب وسط وست هام ديكلان رايس، لاعب وسط تشيلسي كانتي، لاعب وسط أرسنال أوديغارد، جناح توتنهام هيونغ مين سون وزميله المهاجم هاري كين، ومهاجم أرسنال بوكايو ساكا.

وأشار موقع "يورو سبورت" إلى أنّه يمكن عدم حصر تشكيلة الفريقين على أندية الستة الكبار، إذ يمكن أن تضمّ التشكيلة لاعباً من كلّ فريق، بإضافة الأندية الأخرى، شمالاً: ولفرهامبتون وأستون فيلا ونوتينغهام فورست وليستر سيتي، وإيفرتون ونيوكاسل يونايتد وليدز يونايتد، جنوباً: كريستال بالاس وفولهام وبرايتون وبرينتفورد وساوثهامبتون، وبورنموث.

وستكون التشكيلتين الافتراضيتين، وفقاً لموقع "يورو سبورت":

فريق الشمال: حارس ليفربول أليسون، لاعب ليستر سيتي جيمس جستين، لاعب إيفرتون كونور كودي، لاعب نوتينغهام فورست جو وورال، لاعب أستون فيلا لوكاس ديني، لاعب ولفرهامبتون روبن نيفيس، لاعب نيوكاسل برونو غيماريش، لاعب مانشستر يونايتد برونو فرنانديز، لاعب ليفربول محمد صلاح، لاعب مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند، لاعب ليدز يونايتد رودريغو مورينو.

فريق الجنوب: حارس توتنهام هوغو لوريس، لاعب ساوثهامبتون كايل بيترز، لاعب فولهام شين دافي، لاعب برينتفورد بن ميي، لاعب أرسنال أولكسندر زينتشينكو، لاعب بورنموث فيليب بيلينغ، لاعب وست هام ديكلان رايس، لاعب برايتون باسكال جروس، لاعب تشيلسي رحيم ستيرلينغ، لاعب توتنهام هاري كين، لاعب كريستال بالاس ويلفريد زاها.