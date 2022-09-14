دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سخر المدرب الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، من اقتراح مالك تشيلسي، الأمريكي تود بويلي، بشأن إقامة مباراة استعراضية بين فرق الشمال والجنوب في إنجلترا، مشيرا إلى أن الفكرة لا تنطبق على كرة القدم مثلما تنطبق على الرياضات الكبرى في أمريكا نظرًا لضغط المباريات.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي تبع مباراة فريقه أمام أياكس ردًا على اقتراح بويلي: "عليه الاتصال بي عندما يجد وقتًا مناسبًا لذلك (إقامة المباراة الاستعراضية)"، حسب قوله.

وتابع المدرب الألماني قائلا: "هو ينسى أن في الرياضات الكبرى بأمريكا، يمتلك اللاعبون 3 أو 4 أشهر استراحة، لذا فهم سعداء ويمكنهم ممارسة بعض الرياضات في تلك الإجازات لكن الأمر مختلف تمامًا في كرة القدم".

وأردف كلوب قائلا: "أنا متفاجئ بالسؤال لذا عليكم ألا تحكموا على أجوبتي، ربما بإمكانه أن يشرح الأمر بشكل أفضل لي لاحقًا وأن نجد تاريخًا مناسبًا لذلك"، على حد قوله.

وأضاف المدرب الألماني ساخرًا من تصريح بويلي بالقول: "هل يريد أن يجلب فرقة غلوبتروترز (فرقة كرة سلة ومسرح استعراضية) كذلك؟"، على حد تعبيره.

وعن الموضوع نفسه قال كلوب ساخرًا: "لست متأكدًا مما إذا كان الناس يرغبون بمشاهدة ذلك لكن تخيل أن لاعبي يونايتد ولاعبي ليفربول وإيفرتون في فريق واحد، ستكون مباراة شيقة، وجميع لاعبي فرق لندن معًا، مثل أرسنال وتوتنهام"، حسب تعبيره.

وكان قد اقترح مالك نادي تشيلسي في مؤتمر "SALT" أن تقام مباراة "كل النجوم" في إنجلترا على طريقة كرة السلة وكرة القدم الأمريكية، وأن تكون بين لاعبي فرق الشمال وفرق الجنوب، مشيرًا إلى أن ذلك سيعود بالنفع المادي على أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورأى بويلي أن على رابطة المحترفين الإنجليزي التعلم قليلًا من طريقة إدارة الرياضة في أمريكا لزيادة عوائدها المالية.