تألق أمام ليفربول في "أنفيلد".. من هو مهاجم أياكس محمد قدوس؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تألق المهاجم الغاني لنادي أياكس أمستردام الهولندي، محمد قدوس، أمام ليفربول في مباراة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، إذ سجل هدفا مميزا رغم خسارة فريقه بهدفين مقابل هدف وحيد.

وكان قدوس قد شارك في دوري أبطال أوروبا في مباراة أياكس وغلاسكو رينجرز والتي انتهت برباعية نظيفة، ونجح بتسجيل أول أهدافه بالبطولة عند الدقيقة 33.

ورغم أهمية ذلك الهدف الذي أعرب قدوس عن سعادته بتسجيله في مقابلة بعد المباراة أمام غلاسكو رينجرز، فإن هدفه في ملعب "أنفيلد" العريق أمام ليفربول جعله محط أنظار العالم.

من هو قدوس؟

محمد قدوس هو لاعب غاني يبلغ من العمر 22 عاما بدأ في أكاديمية "Right to Dream" في العاصمة الغانية أكرا عام 2012 وكان يبلغ من العمر حينها 10 سنوات.

ووقع المهاجم الغاني أول عقد احترافي له عام 2018 مع فريق نورشيلاند الدنماركي وبقي في صفوفه حتى عام 2020.

وانتقل قدوس إلى صفوف أياكس الهولندي في 2 أغسطس/آب عام 2020، مقابل 9 ملايين يورو، وفقا لموقع Transfermarket.

لعب المهاجم الغاني 22 مباراة في الموسم الأول مع أياكس وسجل 4 أهداف وخاض 28 مواجهة في الموسم الثاني مسجلا 7 أهداف.

ومع مطلع الموسم الحالي تألق قدوس مع فريقه الهولندي ونجح بتسجيل 5 أهداف من أصل 8 مباريات وساهم بصناعة هدف.