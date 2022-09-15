دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قلب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الطاولة على بوروسيا دورتموند الألماني، إذ حول تأخره بهدف إلى فوزٍ بهدفين لواحد، في المواجهة التي جمعتهما على أرضية استاد الاتحاد، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023/2022.

وجاء هدفا مانشستر سيتي عن طريق جون ستونز وإيرلينغ هالاند، فيما سجل لبوروسيا دورتموند جود بيلينغهام.

وفي ذات الجولة، هزم نادي ريال مدريد الإسباني نظيره لايبزيغ الألماني، بهدفين نظيفين سجلهما فيديريكو فالفيردي وماركو أسينسيو، ليحقق "الميرنغي" الفوز الثاني على التوالي في المسابقة الأوروبية.

وتعادل نادي تشيلسي الإنجليزي إيجابيا بهدف لمثله مع نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي، في المباراة الأولى لـ"البلوز" تحت قيادة المدير الفني الجديد غراهام بوتر.

وسجل رحيم ستيرلينغ هدف فريقه الوحيد، ليصبح أول لاعب يسجل مع 3 فرق إنجليزية مختلفة في "التشامبيونزليغ"، إذ سبق وأن سجل بقميص ليفربول ومانشستر سيتي.

وتعرض نادي يوفنتوس الإيطالي للهزيمة من نادي بنفيكا البرتغالي، بنتيجة 1/2، فيما تفوق نابولي على رينجرز الإستكلندي بثلاثية نظيفة.

وتغلب باريس سان جيرمان الفرنسي على مكابي حيفا الإسرائيلي، بـ3 أهداف لواحد، وبذات النتيجة فاز إسي ميلان الإيطالي على دينامو زغرب الكرواتي.