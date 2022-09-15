دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نجم التنس السويسري، روجيه فيدرير، الخميس، اعتزاله اللعبة بالمستوى الاحترافي، مؤكدا أن بطولة "كأس ليفر"، المقررة الأسبوع المقبل، ستكون الأخيرة له في عالم الكرة الصفراء.

وقال فيدرير في رسالة نشرها عبر حسابه على "تويتر": "لقد واجهت تحديات كثيرة خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب الإصابات والعمليات الجراحية التي أجريتها، لقد حاولت العودة إلى أعلى مستويات المنافسة لكنني أعلم طاقة جسدي وحدوده ورسالته مؤخرا كانت واضحة لي"، حسب تعبيره.

وأضاف: "أبلغ من العمر 41 عاما ولعبت 1500 مباراة على مدار 24 عاما، لقد عاملتني كرة التنس بكرم أكثر مما كنت أحلم به والآن يجب أن أحدد الوقت المناسب لأنهي فيه مسيرتي".

وتابع فيدرير قائلا: "كأس ليفر الذي سيُقام الأسبوع المقبل في لندن سيكون آخر بطولة تابعة للاتحاد العالمي للتنس أشارك فيها، سألعب تنس في المستقبل، بالطبع، لكن ليس في بطولات الغراند سلام أو في الجولة العالمية".

ووجه اللاعب السويسري شكره لزوجته والتي تحملته ودعمته في كثير من المباريات على مدار السنوات الماضية وعائلته وأطفاله ولمدربيه السابقين ورعاته ومنافسيه.

وكان فيدرير قد خاض مسيرة حافلة بالإنجازات توجها بـ103 ألقاب على المستوى الفردي في البطولات التابعة لاتحاد التنس العالمي وفاز بـ20 لقبا في بطولات غراند سلام وحطم الكثير من الأرقام القياسية.

وسيطر النجم السويسري إلى جانب نظيريه الإسباني، رافائيل نادال، والصربي نوفاك دجوكوفيتش، على عالم التنس خلال العقدين الماضيين وقدموا معا أفضل المستويات وأكثرها متعة في عالم الكرة الصفراء.