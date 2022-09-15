8 مباريات تُعِدُّ المنتخب السعودي لكأس العالم 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن المنتخب السعودي عن خوضه 8 مباريات ودّية، استعداداً لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، المُقرر إقامتها بين شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول المقبلين.

ونشر حساب الأخضر السعودي عبر حسابه في تويتر جدول مبارياته الودّية، خلال المرحلة القادمة، وتبيّن أنّ الفريق سيلعب مع منتخب الإكوادور يوم 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، ثمّ مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يوم 27 من الشهر ذاته، ضمن المعسكر الإعدادي في أليكانتي الإسبانية.

وسيواجه المنتخب السعودي نظيره المقدوني يوم 22 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ثمّ منتخبي ألبانيا والهندوراس في يومي 26 و30 من الشهر ذاته، في معسكر تحضيري سيقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وفي ذات المكان، سيخوض الأخضر السعودي مباراتين ودّيتين، أمام منتخب آيسلندا يوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، ثمّ منتخب بنما يوم 10 من الشهر ذاته.

ويختتم المنتخب السعودي استعداداته لمونديال قطر 2022 بمواجهة منتخب كرواتيا، يوم 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، في العاصمة السعودية الرياض.

الجدير بالذكر أن الأخضر السعودي وقع في المجموعة الثالثة، في نهائيات كأس العالم، إلى جانب منتخبات: الأرجنتين، المكسيك، بولندا