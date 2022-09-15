تقارير: سرقة منزل توماس مولر خلال مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعرض منزل توماس مولر، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني للسرقة، خلال مباراة "البافاري" ونظيره برشلونة الإسباني، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا 2023/2022، حسب تقارير صحفية ألمانية.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن لصوصا اقتحموا منزل مولر، في بلدة أوترفينغ جنوب ميونخ، على بعد 40 كيلو مترا من ملعب "أليانز أرينا"، معقل نادي بايرن ميونخ.

وأضافت الصحيفة أن اللصوص سرقوا مجوهرات وأشياء ثمينة، قُدرت قيمتها بمبلغ 500 ألف يورو، وتمكنوا من الفرار، قبل وصول الشرطة إلى المنزل.

ولا تُعد هذه الحادثة هي الأولى من نوعها، إذ سبق وأن تعرض لاعبو كرة القدم لعمليات سطو مماثلة، كالبولندي روبرت ليفاندوفسكي والغابوني بيير أوباميانغ، اللذين تعرضا للسرقة في مدينة برشلونة الإسبانية.

وشارك توماس مولر بشكل أساسي في مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة، والتي انتهت بفوز "البافاري" بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثانية في "تشامبيونزليغ".