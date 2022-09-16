نادال يوجه رسالة لفيدرير: كنت أتمنى ألا يأتي هذا اليوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجه نجم التنس الإسباني، رافائيل نادال، رسالة لنظيره السويسري، روجيه فيدرير، بعد إعلانه اعتزال التنس، معربًا عن فخره باللعب ضده وعن أمنياته التي كانت بألا يأتي يوم اعتزال "المايسترو".

وقال نادال في منشور عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل: "عزيزي وصديقي وخصمي روجيه... كنت أتمنى ألا يأتي هذا اليوم... إنه يوم حزين بالنسبة لي شخصيًا ولعالم الرياضة بأسره".

وأردف "الماتادور" قائلًا: "لقد كان من دواعي سروري بل فخري وتكريمي بأن أتشارك معك كل تلك السنوات وأن أعيش معك ذكريات رائعة داخل وخارج الملعب"، حسب قوله.

وكان قد أعلن فيدرير، 41 عاما، اعتزاله التنس الخميس، منهيًا بذلك 24 عاما سطر فيها أمجادًا كبيرة وسجل أرقامًا قياسية يصعب كسرها وهيمن على عالم التنس مع نادال ونوفاك دجوكوفتيش.