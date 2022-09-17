نادال يجيب على سؤال CNN حول ما إذا كان يعتبر نفسه الأعظم في تاريخ التنس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشادت اللاعبة التونسية أُنس جابر بالسويسري روجيه فيدرير، نجم التنس، مُعربةً عن أسفها لاعتزاله اللعبة، إلى جانب اللاعبة الأمريكية سيرينا ويليامز، في ذات العام.

وكان روجيه فيدرير (41 عاماً) قد أعلن تعليق مضربه، الخميس الماضي، منهياً بذلك 24 عاماً سطر فيها أمجاداً كبيرة وسجّل أرقاماً قياسية يصعب كسرها، فيما قررت سيرينا ويليامز (41 عاماً) اعتزالها، قبل أسابيع قليلة، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات.

قالت أُنس جابر لموقع "يورو سبورت"، عن اعتزال روجيه فيدرير: "إنّه لأمر محزن حقاً لهذه الرياضة، لم أكن أتمنى أن يحدث هذا اليوم"، وأضافت: "إنّه أمر قاسٍ أيضاً لأن روجيه وسيرينا اعتزلا في نفس العام، إنه أمر صعب، وإنّه لاعب لا يصدق".

وتابعت أنس جابر بالقول: "قابلتُ روجيه مرات عدّة، إنّه يتمتع بروح الدعابة، أتذكر عندما هنأني بالفوز على إيغا في ويمبلدون العام الماضي، وحينها أراد عصام جلالي (مدربها) وزوجي كريم كمون (مدرب اللياقة) التقاط الصور معه، ردّ فيدرير: أنا آسف، يمزح لأنّه أخذهما بعيداً عني، ثمّ قلتُ له: يمكنك أن تأخذهما إلى الأبد، هذا جيد، لقد كانت لحظة جميلة جداً".

يذكر أن أنُس جابر أول لاعبة عربية وأفريقية على مر التاريخ تصل نهائي بطولتي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة في ذات العام، وذلك خلال العام الجاري 2022.