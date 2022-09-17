دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ذكرت تقارير أن كيليان مبابي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، يعد أعلى لاعبي كرة القدم ربحًا خلال موسم 2023/2022، من حيث الراتب والمكافآت والمصادقات، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو، ثمّ الأرجنتيني ليونيل ميسي، فيما جاء المصري محمد صلاح في المركز الخامس.

ونشر موقع "سبورتيكو" المتخصص في اقتصاديات الرياضة، تقريرًا عن أعلى 10 لاعبين في كرة القدم ربحًا، من خلال محادثات مع الوكلاء والأندية وخبراء التسويق في الولايات المتحدة وأوروبا، وهي توقعات قبل الضرائب للموسم الجاري.

إليكم قائمة أعلى لاعبي كرة القدم ربحًا في موسم 2023/2022:

1- الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان: 125 مليون دولار، موزعة بين الراتب والمكافأة: 105 مليون دولار، والمصادقات: 20 مليون دولار.

2- البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد: 113 مليون دولار، موزعة بين الراتب والمكافأة: 53 مليون دولار، والمصادقات: 60 مليون دولار.

3- الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان: 110 مليون دولار، موزعة بين الراتب والمكافأة: 62 مليون دولار، والمصادقات: 48 مليون دولار.

4- البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان: 91 مليون دولار؛ يشكل الراتب والمكافأة: 56 مليون دولار، والمصادقات: 35 مليون دولار.

5- المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول: 39.5 مليون دولار، موزعة بين الراتب والمكافأة: 24.5 مليون دولار، والمصادقات: 15 مليون دولار.

6- البلجيكي إدين هازارد، لاعب ريال مدريد: 31.1 مليون دولار، موزعة بين الراتب والمكافأة: 28.6 مليون دولار، والمصادقات: 2.5 مليون دولار.

7- الإسباني أندريس إنيستا، لاعب فيسيل كوبي: 30 مليون دولار، موزعة بين الراتب والمكافأة: 23 مليون دولار، والمصادقات: 7 ملايين دولار.

8- الإنجليزي رحيم ستيرلينغ، لاعب تشيلسي: 29.4 مليون دولار، موزعة بين الراتب والمكافأة: 21.4 مليون دولار، والمصادقات: 8 ملايين دولار.

9- البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي: 29 مليون دولار، موزعة بين الراتب والمكافأة: 25.5 مليون دولار، والمصادقات: 3.5 مليون دولار.

10- الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد: 27.5 مليون دولار، موزعة بين الراتب والمكافأة: 22 مليون دولار، والمصادقات: 5.5 مليون دولار.