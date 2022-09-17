دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال محمد الدعيع، حارس المنتخب السعودي السابق، إنّه تلقى عدداً من العروض الأوروبية، أثناء وجوده مع نادي الطائي، مُشيراً إلى أنّه كان يرغب في الاحتراف خارجياً.

وبدأ الدعيع مسيرته الكروية مع الطائي عام 1989، ثمّ انتقل للهلال واستمر معه حتّى الاعتزال عام 2010، وشارك مع الأخضر السعودي في 4 نسخ متتالية في بطولة كأس العالم.

وتحدّث محمد الدعيع لقناة "SSC" السعودية حول العروض الّتي قدّمت له عندما كان لاعباً، إذ قال: "في نادي الطائي جاءت عروض لي من أقوى الفرق الأوروبية، من مانشستر يونايتد وغلطة سراي وفنربخشة التركي، وأياكس الهولندي".

وأضاف الدعيع: "مانشستر يونايتد عرض 6 مليون جنيه إسترليني (نحو 6.92 مليون دولار)، كان هذا المبلغ يغيّر أشياء كثيرة، ذلك عام 1998 بعد مباراة ودّية مع منتخب إنجلترا في ملعب ويمبلي، وصلني العرض وكان العرض في النادي".

وكشف محمد الدعيع عن سبب رفض انتقاله لمانشستر يونايتد، قائلاً: "كان هذا المبلغ يبني النادي ويجري معسكراً، لكن الإدارة رفضت بسبب مخاوفها من هبوط النادي للدرجة الأولى، لم يكن هناك حارس، القرار جاء بالتصويت بين أعضاء الإدارة، عضوان فقط أعطوا موافقتهم والبقية رفضوا".

وصرّح الدعيع عن خسارة المنتخب السعودي من منتخب ألمانيا بثمانية أهداف دون مقابل، في مونديال 2002، قائلاً: "كان لدي شكوى من الإضاءة وتناقشتُ مع أوليفر كان في ذلك، كان الملعب ذي الاستديو (استديو التصوير)، لما ترفع راسك لا ترى من النور، أنا كنتُ امتاز بالكرات العرضية، ولكن لم استطع الخروج في الكرات العرضية، لو ارتفعت الكرة تدخل في النور".

وأكمل محمد الدعيع: "ميروسلاف كلوزه أستغل الإضاءة لصالحه، والمنتخب الألماني لعب على الكرات العرضية، وهم شاهدوا لنا مباريات في الرياض قبل ذلك، وعملوا على هذا الأمر".