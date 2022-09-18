دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إن تصريحاته التي أدلى بها عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تمّ تحريفها وتداولها بشكل خاطئ.

كان المسحل أجرى لقاءً مع صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، قبل أيام، تحدّث خلاله عن رغبته بتواجد رونالدو في مسابقة الدوري السعودي.

وكشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن تصريحاته تلك قد تعرّضت للتحريف ولم تترجم بشكل دقيق، إذ قال لوسائل إعلام سعودية على هامش معسكر المنتخب السعودي في إسبانيا: "كان هناك لقاء مع صحيفة أجنبية منذ أسبوعين، وكان من ضمن الأسئلة أن هناك شائعات تطرح عن مفاوضات مع كريستيانو رونالدو، فكانت إجابتي: أنا رئيس اتحاد وأفاوض مدربي منتخبات وليس لاعبي أندية".

وأضاف ياسر المسحل: "وسألني (الصحفي) هل في ودك يكون كرئيس اتحاد أن ترى كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي، قلتُ: بالطبع".

وتابع المسحل: "هذا كلّ ما صار، بس لاحظتُ أن بعض الحسابات في تويتر التي ترجمت اللقاء، قد بالغت قليلاً وأخطأت وزدوت الكثير"، على حد قوله.

كانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن أحد أندية المقدمة في الدوري السعودي قدّم عرضًا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي ارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف "الشاطين الحمر"، خلال سوق الانتقالات الصيفية الفائتة.

ولعب رونالدو (37 عامًا) 9 مباريات مع مانشستر يونايتد بمختلف المسابقات، خلال الموسم الجاري، سجّل خلالها هدفاً واحدًا.