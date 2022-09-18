دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص البرازيلي غابرييل جيسوس، مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي، على دعم مواطنه فينيسيوس جونيور، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، من خلال احتفاله بطريقة "الرقص"، بعد تسجيله هدفاً بشباك نادي برينتفورد، ضمن منافسات الجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

كان فينيسيوس جونيور قد تلقى انتقادات وصِفت بـ "العنصرية"، وتمّت مهاجمته بسبب طريقة احتفاله عند إحراز الأهداف مع فريقه "الميرنغي"، إذ يفضّل اللاعب "الرقص" عند الاحتفال، وهذا ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية الإسبانية.

وسجّل غابرييل جيسوس الهدف الثاني لأرسنال أمام برينتفورد، في الدقيقة 28 من زمن المباراة، التي انتهت بفوز "الجانرز" بثلاثية نظيفة، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واحتفل جيسوس بهدفه بطريقة "الرقص"، التي يشتهر بها فينيسيوس جونيور، في إشارة واضحة لدعم مواطنه، في ظل الانتقادات الّتي يتعرّض لها.

سبق أن قدّم عدد من نجوم الكرة البرازيلية دعمهم لفينيسيوس، إذ دافعوا عن حقّه بالاحتفال عند تسجيل الأهداف كما يشاء، وأبرزهم: لاعب باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا ولاعب برشلونة رافينيا، والنجم السابق بيليه.