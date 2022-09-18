دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن سبب استبعاد عبدالله المعيوف، حارس نادي الهلال، من قائمة الفريق الذي يخوض معسكراً إعدادياً في مدينة أليكانتي الإسبانية، يتخلله مباراتان ودّيتان مع الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية.

وكان المدرب هيرفي رينارد قد استبعد عبدالله المعيوف، مقابل دعوة 4 حرّاس آخرين، وهم: محمد العويس ومحمد اليامي، ونواف العقيدي وفواز القرني.

وقدّم المعيوف مستويات جيدة مع نادي الهلال في الآونة الأخيرة، مما أثار قرار استبعاده من صفوف الأخضر السعودي جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وطالب مشجعون بضمّه للفريق ليتسنى له الوجود في كأس العالم 2022.

وتحدّث رينارد لبرنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة "MBC" حول قرار عدم دعوة عبدالله المعيوف، إذ قال: "أعتقد إنّه الوقت المناسب لاستدعاء وجوه جديدة للمنتخب"، مُضيفاً: "لم يتمّ ضمّ عبدالله المعيوف لأنه لعب مباراة واحدة من أصل 18 مباراة لنا في مشوار تصفيات كأس العالم".

وتابع مدرب المنتخب السعودي بالقول: "هو قرر التوقف عن المشاركة الدولية، وذلك قبل 3 سنوات، وهو وقت طويل، وأعرف أنّه يقدّم مستوى جيد".

وأتمّ هيرفي رينارد: "أمّا محمد العويس فهو بالنسبة لنا يقدّم أداء مميزا، وهذا هو قراري".

وسبق لعبدالله المعيوف وأن قرر الاعتزال دولياً عام 2019، قبل مشاركة المنتخب السعودي في خليجي 24، ثمّ تراجع عن قرار اعتزال اللعب دولياً خلال الفترة الماضية، إلّا أن هيرفي رينارد لم يقم بعد ذلك باستدعائه للمنتخب في أيّ مناسبة سواء رسمية أو ودّية.