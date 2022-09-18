دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرّض ماركو رويس، لاعب بوروسيا دورتموند، لإصابة قوية خلال مباراة الفريق مع نادي شالكه، التي انتهت بفوز الأول بهدف نظيف، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة في الدوري الألماني.

وأظهرت لقطات مُصورة معاناة ماركو رويس من الإصابة في قدمه اليمنى، عند الدقيقة 30 من زمن المباراة، وشعوره بألم شديد، قبل أن يتدخل الكادر الطبي محاولاً إسعافه، ثم خرج على النقالة وتمّ استبداله.

وبَاتَت الإصابة تُهدد رويس بالغياب عن صفوف المنتخب الألماني، للمشاركة في بطولة كأس العالم في قطر، التي تقام بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول المقبلين.

ويُعاني رويس من سوء الحظ، إذ سبق أن غاب عن صفوف منتخب بلاده بداعي الإصابة، في أكثر من مناسبة، منها بطولات كأس العالم عام 2014 وكأس الأمم الأوروبية "اليورو" في نسختي 2016 و 2020.

وشارك رويس في 7 مباريات مع نادي بوروسيا دورتموند، في مسابقة "البوندسليغا"، خلال الموسم الجاري، أحرز خلالها هدفين وصنع مثلهما.

على الصعيد الدولي، لعب ماركو رويس (33 عامًا) 48 مباراة مع المنتخب الألماني، سجّل خلالها 15 هدفًا.