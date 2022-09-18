دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب المصري محمود حسن "تريزيجيه" هدفاً وساهم بآخر خلال مواجهة ناديه طرابزون سبور منافسه غازي عنتاب، التي انتهت بفوز الأول بنتيجة 2-3، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة في الدوري التركي.

نجح "تريزيجيه" في تسجيل الهدف الأول لطرابزون سبور، في الدقيقة 14 من زمن المباراة، بتسديدة أرضية داخل الصندوق لتسكن شباك المنافس. وساهم في الهدف الثاني، إذ تحصل على ركلة جزاء نفذها زميله اليوناني أنستاسيوس باكاسيتاس في الدقيقة 42.

هدف "تريزيجيه" هو الثاني على التوالي مع النادي التركي، إذ سبق أن هزّ شباك النجم الأحمر الصربي، الخميس الماضي، ضمن منافسات دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي.

وصل "تريزيجيه" للمساهمة التهديفية رقم 5 مع طرابزون سبور، إذ سجّل 3 أهداف وصنع اثنين، من أصل لعب 10 مباريات لعبها بمختلف المسابقات هذا الموسم.

وانضمّ "تريزيجيه" لصفوف طرابزون سبور بشكل نهائي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الفائتة، قادماً من نادي أستون فيلا الإنجليزي.

إليكم أبرز ردود الفعل على تألق محمود حسن "تريزيجيه" في مواجهة طرابزون سبور وغازي عنتاب: