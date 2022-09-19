صندوق "تحيا مصر" يؤكد رد الأهلي لهدايا تركي آل الشيخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، أن نادي الأهلي قد رد هدايا تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، في مارس/ آذار 2021.

كان تركي آل الشيخ تبرع ببعض الهدايا المادية والعينية للنادي الأهلي، قبل أن يطالب باسترجاعها، من خلال صندوق تحيا مصر.

وقال محمد مختار لبرنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد" المصرية: "صندوق تحيا مصر وقع بروتوكول تعاون مع النادي الأهلي، لتنفيذ رغبة تركي آل الشيخ، فيما يتعلق بتسليم الهدايا التي تمّ إهدائها للنادي الأهلي، سواء بشكل مادي أو شكل عيني، إلى صندوق تحيا مصر، في شكل تبرع من آل الشيخ".

وأضاف مختار: "الحقيقة أن نادي الأهلي كان قد أعلن أنّه مستعد لتسليم الهدايا إلى تركي آل الشيخ أو أيّ جهة يحددها، وبالتالي هو نفذ رغبة المتبرع، وهو أنّه تسليم هذه الهدايا سواء المادية أو العينية لصندوق تحيا مصر بموجب بروتوكول تمّ تحريره في مارس 2021".

وتابع المتحدث باسم صندوق تحيا مصر: "من ذلك الوقت انتهى الموضوع بشكل كامل، أن كلّ ما يتعلق بالهدايا والمبالغ المادية آلت إلى صندوق تحيا مصر بتبرع من تركي آل الشيخ، والموضوع انتهى".

كان النادي الأهلي أصدر بياناً عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أكد خلاله ردّ الهدايا إلى تركي آل الشيخ عبر صندوق تحيا مصر، ونفى ما تمّ تداوله من شائعات عن رفض إدارة "المارد الأحمر" برئاسة محمود الخطيب، إعادة الهدايا إلى المتبرع.