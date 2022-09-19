"الرائد" يستأنف بعد رفض احتجاجه على مشاركة عبدالرزاق حمدالله مع "الاتحاد"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس نادي الرائد السعودي فهد المطوع أنه سيتقدم باستئناف على قرار رفض احتجاجه ضد مشاركة المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم نادي اتحاد جدة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين معًا، يوم 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، وانتهت بفوز "النمور" بهدف نظيف.

ولعب عبدالرزاق حمدالله للمرة الأولى مع فريقه وأمام الرائد، بعد تعليق قرار إيقافه من قبل مركز التحكيم الرياضي السعودي، إلا أن نادي الرائد قدم شكوى على مشاركة المهاجم المغربي، وجاء الرد برفضها.

وأكد فهد المطوع، لقناة SSC السعودية، أن نادي الرائد سيستأنف ضد رفض الاحتجاج السابق، وسيقدم أيضًا استئنافا آخر في حال عدم قبول الاستئناف الأول، إذ قال: "القضية منظورة، عندنا استئناف، رح نستأنف، وإذا لم يقبل استئنافنا سنستأنف أيضا، عندنا تدابير متخذينها، وننتظر يردون علينا"، حسب تعبيره.

وعن مستوى نادي الرائد، قال المطوع: "ماريوس سوموديكا مدرب معروف، الفريق يتطور، من مباراة لأخرى، أنت تشوف أن المدرب يلعب بكذا خطة، بخطة مُغايرة للخطة الماضية، والعيال متقبلين جميع الخطط التي يقوم بها المدرب، وإن شاء الله نستمر بحصد النقاط".

وكان عبد الرزاق حمد الله قد تمكّن من هزّ الشباك مجددًا، عقب عودته للمشاركة مع اتحاد جدة، إذ سجّل هدفين في المباراة الثانية له بعد تعليق العقوبة، وذلك في شباك نادي الخليج، ليحقق "النمور" الفوز بثنائية، ضمن منافسات الجولة الرابعة في دوري روشن السعودي.