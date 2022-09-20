دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إن الفوز بجائزة الكرة الذهبية، الّتي تقدّمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية في نهاية كلّ عام، أقرب عن طريق اللعب لنادي برشلونة الإسباني أكثر من نادي بايرن ميونخ الألماني (فريقه السابق).

كان ليفاندوفسكي انضمّ لصفوف "البلوغرانا" قادمًا من "البافاري"، خلال سوق الانتقالات الصيفية الفائتة، بصفقة انتقال نهائي، مقابل مبلغ أولي بلغت قيمته 42.5 مليون جنيه إسترليني (48 مليون دولار).

تحدّث ليفاندوفسكي لوسائل إعلامية على هامش تواجده مع منتخب بولندا، قائلاً: "أعلم أن برشلونة هو فريق فاز معظم لاعبيه بجائزة الكرة الذهبية"، مُضيفاً: "أعتقد أن الطريق للجائزة أقرب في برشلونة من بايرن ميونخ"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

يُعتبر ليفاندوفسكي أحد المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، لعام 2022، كما أنّه كان قريبًا جدًا من الظفر بها عام 2020، قبل اتخاذ قرار بإلغائها بسبب فيروس كورونا.

وتابع مهاجم منتخب بولندا بالقول: "منذ الأيام الأولى لي في برشلونة شعرتُ أنّني في المكان المناسب وفي الوقت المناسب، أشعر براحة كبيرة، ليس فقط بسبب النادي، ولكن أيضاً بسبب الأجواء".

وأكمل ليفاندوفسكي: "زملائي في الفريق والموظفون والجميع يعاملونني جيداً، كلّ شيء يجعلني أشعر بامتياز كبير، أن تتاح لي فرصة التواجد في أندية كهذه هي قيمة مضافة، ليس فقط للأشهر والسنوات القادمة، ولكن للبقية من حياتي".

وواصل روبرت ليفاندوفسكي: "لم أكن أتوقع أن يبدأ مشجعو برشلونة الغناء لي في كامب نو، هذا يجعلني أشعر وكأنّني في برشلونة لفترة طويلة".

وعن خسارة "البلوغرانا" من ناديه السابق "البافاري" في دوري أبطال أوروبا، قال ليفاندوفسكي: "كانت درسنا لنا، قبل المباراة، لم نتوقع أن نتمكن من فرض أسلوبنا وخلق الكثير من الفرص، أظهرت هذه المباراة أنّه يمكننا فعل ذلك وخلق الفرص في المباريات الصعبة، كنا نستحق الفوز، أو على الأقل التعادل".

يتصدر روبرت ليفاندوفسكي (34 عامًا) ترتيب هدّافي مسابقة الدوري الإسباني، برصيد 8 أهداف، بعد مرور 6 جولات.