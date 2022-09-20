دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وضع ماثياس بوغبا، شقيق بول بوغبا، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، تحت الاحتجاز المؤقت من قبل محكمة في العاصمة الفرنسية باريس، في إطار التحقيق بمزاعم تتعلق بالابتزاز.

وأوضح ياسين بوزرو، محامي ماثياس بوغبا، لشبكة CNN، أن موكله ماتياس قد تم سجنه منذ ليلة السبت الماضية، موضحا أنه سيعمل على خروجه، إذ قال: "سنطعن في هذا القرار ونطالب بإطلاق سراحه".

وأكد مكتب المدعي العام في باريس لشبكة CNN أن ماتياس بوغبا وضِعَ رهن الاحتجاز المؤقت.

وكان بول بوغبا، لاعب منتخب فرنسا، قد رفع دعوى ابتزاز ضد شقيقه، الشهر الماضي، بحسب بيان حصلت عليه شبكة CNN من فريقه القانوني.

ويأتي تصريح بول بوغبا بعد أن نشر شقيقه (ماثياس) مقاطع فيديو على إنستغرام باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية، زعم فيها أنه سيكشف عن الكثير من الحقائق حول سلوك شقيقه، ووكيلة أعماله، المحامية البرازيلية رافائيلا بيمنتا، إضافة إلى كيليان مبابي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان.

وجاء في بيان بول بوغبا، الذي وقعه محاموه، ووالدته يو موريبا وبيمينتا، ما يلي: "لسوء الحظ، لم تكن منشورات ماتياس بوغبا الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي مفاجئة، وتتبع محاولات أخرى على مدى فترة طويلة للسعي لابتزاز بول بوغبا".

وأضاف البيان: "أبلغتُ الشرطة الإيطالية والفرنسية بالوقائع قبل شهر، ولن يكون هناك مزيد من التعليقات على التحقيقات الجارية ".

وكان ماثياس قد رد في أغسطس/ آب الماضي، على تقارير سابقة عن التحقيق، وذلك تغريدات حيث قال: "لقد حدث ما كنت أنتظره: أخي الصغير بدأ أخيرا في إظهار وجهه الحقيقي"، كما نفى في التغريدات المزاعم الموجهة إليه.

وفي أغسطس، قال متحدث باسم مكتب المدعي العام لشبكة CNN: "إن تحقيقاً قد بدأ في ذلك الشهر مع عصابة منظمة بتهمة الابتزاز"، فيما أكدت الشرطة الإيطالية حينها لـ CNN: "أنّها لا تحقق في المزاعم".

يذكر أن بول بوغبا (29 عاماً) عاد إلى نادي يوفنتوس في يوليو/ تموز الماضي، بعد 6 سنوات في مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان قد حقق مع منتخب فرنسا لقب كأس العالم عام 2018.