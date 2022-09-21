دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قدّم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، الكرة الرسمية لكأس العالم 2022، للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وذلك أثناء لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتمازحا بشأن اللعب في فريق واحد إلى جانب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ونشرت قناة "TRT" التركية الحكومية جزءا من مقطع الفيديو، حيث يقدم إنفانتينو كرة المونديال لأردوغان ويقول له: "هذه كرة فريدة لن تجد مثلها في العالم، هناك واحدة منها فقط".

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قائلا للرئيس التركي بينما كانا يحملان الكرة: "هذه الكرة الرسمية لكأس العالم 2022 في قطر"، قبل أن يسدد أردوغان الكرة برأسه.

من جانبها، نشرت قناة الجزيرة القطرية مقطع فيديو مدته دقيقة و12 ثانية، يظهر فيه أردوغان وهو يقول لإنفانتينو: "سأذهب إلى قطر"، ليجيب الثاني: "يجب أن تفعل ذلك".

وسأل رئيس الفيفا أردوغان: "هل تلعب كرة القدم؟"، ليجيب الرئيس التركي: "نعم... مع من سألعب؟ هل سنلعب بالفريق نفسه؟"، ليرد إنفانتينو: "بالطبع فريق واحد".

وأردف الرئيس التركي قائلا: "ماذا عن تميم؟"، ليجيب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قائلا: "نعم تميم أيضا.. رغم أنه يلعب التنس لكن لا مشكلة"، حسب قوله.

ومن المنتظر أن تنطلق بطولة كأس العالم في قطر في 20 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2022 وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.