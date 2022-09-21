دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أهدى أندري شيفتشينكو، نجم منتخب أوكرانيا السابق، روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم منتخب بولندا، شارة قيادة بألوان علم أوكرانيا، ليرتديها الأخير في مونديال قطر، المُرتقب نهاية العام الجاري.

ويشارك منتخب بولندا في نهائيات كأس العالم 2022، التي تقام بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول المقبلين، ويقع في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات: الأرجنتين والمكسيك والسعودية.

وأظهرت لقطات مصورة إهداء شيفتشينكو شارة القيادة لليفاندوفسكي، وتحمل ألوان علم أوكرانيا، ليحملها الأخير معه إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وقال روبرت ليفاندوفسكي، عبر حسابه في موقع تويتر: "شكرا لك يا شيفتشينكو، كان لقائك من دواعي سروري، سيكون شرفا لي أن أحمل شارة الكابتن هذه بألوان أوكرانيا إلى كأس العالم".

وتتعرض أوكرانيا لهجوم من قبل روسيا، أدى إلى توقف النشاط الرياضي في البلاد، قبل أن يتم استئنافه مؤخرا، وفقاً لإجراءات وتدابير احترازية.

يُشار إلى أن منتخب أوكرانيا قد أخفق في التأهل لنهائيات مونديال قطر 2022، بعد هزيمته من منتخب ويلز، بهدف نظيف، في الدور الفاصل.