أمير مرتضى: لاعبو الزمالك التحقوا بمنتخب مصر"دون علمنا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك المصري، إن لاعبي فريقه التحقوا بصفوف منتخب مصر دون علم الإدارة والجهاز الفني، إذ يخوض "الفراعنة" في الوقت الحالي معسكرا محليا، يتخلله مباراتين وديتين مع النيجر وليبيريا.

وتواصلت شبكة CNN بالعربية مع الجهاز الإداري في منتخب مصر، إلا أنها لم تحصل على رد على الفور، عن التحاق لاعبي نادي الزمالك بمعسكر "الفراعنة".

وكان مرتضى تحدث عبر قناة الزمالك، قائلا: "اللاعبون التحقوا بصفوف المنتخب دون علمنا، وفوجئنا في تمرين الفريق أن لاعبي المنتخب مش موجودين، وكان إداري في المنتخب قد تواصل مع اللاعبين عن طريق التلفون وبلغهم بذلك"، مضيفا: "نحن في التمرين لاحظنا أن 4 لاعبين مش موجودين، فكلمت اللاعبين أنتوا فين؟قالوا: نحن في معسكر المنتخب، وإحنا طبعاً عرفنا بأسماء لاعبي المنتخب عن طريق حساب اتحاد الكرة الرسمي"، على حد قوله.

وتابع المشرف العام على الكرة في الزمالك بالقول: "شرحنا لاتحاد الكرة وضع الفريق وأن لدينا مباراة رسمية مهمة في بطولة رسمية، فنحن كدا بقي لدينا 14 لاعب فقط للمشاركة في المباراة المقبلة، و3 منهم حراس"، على حد تعبيره.

وأكمل: "سبق وأن تحدثنا مع اتحاد الكرة، من أجل حل الأمر، إما بالتواصل مع الاتحاد الأفريقي لتأجيل اللقاء مع نادي إليكت سبورت التشادي، أو أن يسمح المدير الفني بالمنتخب للاعبين بالبقاء مع نادي الزمالك".

وتابع: "ولكن في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء تواصل معي مدير المنتخب وطلب مني 4 لاعبين، ولكن بعد ماذا؟..بعد أن التحق اللاعبين وأخبروا إدارة المنتخب أن إدارة ناديهم ليس لديها علم بالتحاقهم، أنا لست مستعد لخسارة مباراة رسمية في بطولة أفريقية من أجل مباراة ودية للاعبي الزمالك مع المنتخب، وهم الذين يعرفهم المدير الفني (روي فيتوريا) جيدا"، حسب تعبيره.

ويلتقي نادي الزمالك مع نظيره إليكت سبورت التشادي، يوم الأحد المقبل، في إياب الدور التمهيدي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2023، وكان الزمالك قد فاز ذهابا بهدفين دون مقابل.