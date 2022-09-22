بيدري: آمل أن أفوز بالكرة الذهبية.. وإسبانيا المرشحة للفوز بكأس العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب بيدري، لاعب نادي برشلونة الإسباني، عن طموحه في الفوز بجائزة الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، في السنوات المقبلة، وأكد أن منتخب إسبانيا هو المُرشح للفوز بمونديال قطر 2022.

ويُنظر إلى بيدري (19 عاما) على أنه أحد أكثر الشباب موهبة في كرة القدم على مستوى العالم، بعد أن أصبح لاعبا أساسيا في نادي برشلونة ومنتخب بلاده.

ورد بيدري على سؤال حول ما إذا كان يعتبر نفسه من الفائزين بجائزة الكرة الذهبية في المستقبل، إذ قال لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "آمل أن تتاح لي الفرصة لأكون ذلك، إنها جائزة معقدة للغاية"، مضيفا: "يجب أن تكون الأفضل في العالم، لدي الكثير لأتعلمه وأطوره حتى يأتي هذا اليوم"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وتابع لاعب برشلونة: "لقد عملت كثيرا على الجانب البدني، ولا يزال يتعين علي التحسن، ولكن شيئا فشيئا أقوم بإضافة أشياء صغيرة، لا يمكنك وضع الكثير في اليوم بعد اليوم بسبب الجدول الزمني المزدحم، ولكن يمكنك دائما التحسن".

ولعب بيدري دورا رئيسيا في وصول منتخب إسبانيا إلى الدور نصف النهائي في "يورو" 2020، كما شارك في أولمبياد طوكيو وفاز الفريق حينها بالميدالية الفضية، بعد خسارة النهائي من البرازيل.

وعن مشاركة منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2022، قال بيدري: "إسبانيا هي المرشحة للفوز باللقب، ربما لا يتوقع الناس الكثير منا، فهم لا يروننا مفضلين، لكن في الداخل نرى أنفسنا مفضلين"، موضحا: "لن نرتدي الميدالية بدون عمل أي شيء، إذا عملنا كما ينبغي فسوف تأتي الفرصة".

وقال: "هناك دائما ضغط على برشلونة والمنتخب الوطني، عليك محاولة الهروب والهدوء والاستمتاع، لكن نحن لدينا كل شيء، ونعمل حتى نتمكن في نهاية الموسم من الفوز بكل شيء نلعبه".

يذكر أن منتخب إسبانيا يقع في المجموعة الخامسة، في نهائيات كأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات: ألمانيا واليابان وكوستاريكا.