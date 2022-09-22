السعودية تعلن عن إنشاء ملعب جديد.. وزيادة سعة 5 ملاعب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال ثامر باسنبل، وكيل المنشآت الرياضية في وزارة الرياضة السعودية، إنه سيتم إنشاء ملعب جديد في العاصمة السعودية، الرياض، بسعة 40 ألف متفرج وبتقنيات ذات جودة عالية، مشيرا إلى أنه سيتم العمل أيضاً على زيادة سعة 5 ملاعب.

وتحدث ثامر باسنبل، في المؤتمر الصحفي في الدوري الثاني للقطاع الرياضي، الذي نظمته وزارة الرياضة، يوم الأربعاء، قائلا: "سيتم إنشاء ملعب في شمال مدينة الرياض، خلف جامعة الأميرة نورة، سيكون بتقنيات عالية، وبسعة 40 ألف متفرج، وسيكون جاهزا لاستضافة المباريات قبل كأس آسيا عام 2027".

وأضاف: "سيتم العمل على زيادة سعة 5 ملاعب، كاستاد الملك فهد الدولي ليصبح بسعة 80 ألف متفرج، واستاد الأمير فيصل بن فهد ليكون بسعة 40 ألف متفرج، وجميعها ستكون بدون مضمار".

وتابع: "العمل بدأ على ملاعب رياضية في 3 أندية وهي الفتح والشباب والاتفاق، سيتم الانتهاء منها عام 2023، ستخصص لمباريات كرة القدم، وستكون بدون مضمار أيضا".

وذكر: "سنعمل على تطوير إضاءة الملاعب في الدوري السعودي، حتى تصبح وفق معايير الاتحاد الدولي، وذلك بـ2500 لوكس، إذ الإضاءة الآن بـ1800 لوكس".

وأضاف: "ملعب مرسول بارك هو أحد الملاعب الّتي نعتمد عليها في الاستضافات التابعة للوزارة، كما أن مدينة الطائف هي أحد المدن التي نستهدف فيها التطوير والتهيئة، لتكون أحد أهم المواقع المجهزة من أجل استضافة المعسكرات والمباريات".

يذكر أن السعودية تقدّمت بطلب للاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل استضافة مسابقة كأس آسيا عام 2027.