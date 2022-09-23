دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مقطع فيديو يُظهر مفاجأة قام بها اللاعب المصري لنادي ليفربول، محمد صلاح، لعروسين ظهر أنهما كانا ينزلان في نفس الفندق الذي يقيم به المنتخب المصري.

وانتشر المقطع بشكل واسع على تويتر، حيث يظهر صلاح وهو يشارك عروسين الصورة مرتديا قميص التدريب الخاص بالمنتخب المصري.

وبدت ملامح المفاجأة والسعادة واضحة على العروسين، في حين جرى صلاح نحو مكان تدريبات المنتخب فورا بعد التقاط الصورة.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن الصورة التُقطت في فندق في الاسكندرية حيث يعسكر "الفراعنة" استعدادا لمواجهة النيجر الودية.

وقال صلاح ممازحا العريس بعد التقاط الصورة: "متنزلهاش دلوقتي"، وسط حالة من الضحك سادت الموقع.