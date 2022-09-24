دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار النجم المصري محمد صلاح، جدلا بعد عدم احتفاله بالهدف الذي سجله لمنتخب بلاده أمام النيجر في المباراة الودية التي أقيمت الجمعة، وسط تساؤل مغردين عن السبب.

وسجل صلاح الهدف الأول للفراعنة في المباراة عند الدقيقة 43 دون أن يحتفل بعد ذلك، ما أثار موجة من التعليقات على تويتر.

وتساءل بعض المغردين عن السبب، في حين أرجع جزء منهم ذلك إلى أسباب عدة من بينها "الحداد على الملكة إليزابيث".

وكان قد أثار اللاعب المصري الجدل بعد نشره تغريدة قدم فيها التعزية بوفاة الملكة، ما أدى لانقسام بين منتقد له ومؤيد على هذه الخطوة، التي رأى كثيرون أن منطلقها إنساني بحت.

يذكر أن مصر كانت قد تفوقت في أولى مباريات تحت قيادة مدربها البرتغالي الجديد روي فيتوريا بثلاثية نظيفة على النيجر، وقع صلاح على الهدفين الأول والثالث منها.