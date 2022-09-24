بكاء فيدرير ونادال في آخر مباراة لـ"كوكب التنس" يثير تفاعلا واسعًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت لقطة بكاء نجمي التنس رافائيل نادل وروجر فيدرير، بعد مباراة اعتزال الأخير، الجمعة، تفاعلًا واسعًًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

فبعد أن خاض فيدرير ونادال مباراة زوجي في كأس ليفر للتنس انتهت بخسارتهما، ظهر النجمان وهما يبكيان جنبًا إلى جنب لحزنهما على اعتزال فيدرير لعالم الكرة الصفراء.

وأثارت اللقطة ردود فعل واسعة، إذ علق عليها الحارس المصري السابق، أحمد شوبير قائلا: "عظمة المنافسة في صورة .. بكاء نادال على اعتزال كوكب التنس روجر فيدرير"، حسب تعبيره.

وعلق عدد كبير من المغردين على اللقطة معربين عن حزنهم لاعتزال "كوكب التنس".

وكان قد أعلن فيدرير قبل أيام أن بطولة ليفر ستكون الأخيرة في عالم التنس الاحترافي بعد 24 عاما قضاها في المستوى الاحترافي حقق فيها إنجازات تاريخية وضعته ضمن الأعظم في تاريخ هذه اللعبة.

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