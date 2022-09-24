دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعادل المنتخب السعودي سلبياً مع منتخب الإكوادور، في مباراة ودّية جمعت الفريقين على الأراضي الإسبانية، في إطار تحضيراتهما لبطولة كأس العالم، المقرر إقامتها في قطر نهاية العام الجاري.

وشهدت المباراة تألق الحارس محمد العويس، إذ أنقذ منتخب بلاده من الهزيمة أمام الإكوادور، بالتصدي لأكثر من محاولة خطيرة لهجوم المنافس.

وتباينت ردود الفعل حول أداء المنتخب السعودي، إذ أشار البعض إلى أنّها مجرد مباراة ودّية قدّمت الفائدة للأخضر تحت قيادة هيرفي رينارد، فيما أعرب البعض الآخر عن عدم رضاهم وقلقهم من الأداء قبل انطلاق مونديال قطر 2022، بينما نال محمد العويس الإشادة والإطراء.

قال عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودية، عبر حسابه في تويتر: "مباراة ودية مهمة في فوائدها الفنية.. ثقتنا كبيرة بنجومنا وقدراتهم والقادم أجمل بإذن الله".

وصرّح ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، لقناة "SSC" السعودية، قائلاً: "مباراة كانت صعبة وأمام منتخب قوي، وكانت فرصة لنا للاستفادة منها، والمدرب يحرص على الوصول لأفضل تشكيلة ممكنة، وتبقى لنا 7 مباريات علينا الاستفادة منها".

وقال أحد المُغرّدين: "مستوي رائع وتكتيك رائع من مدرب المنتخب السعودي"، وأضاف آخر: "#السعودية_الاكوادور شفت ملخص الارجنتين والاكوادور فازت فيها الارجنتين بثلاثيه نظيفة وكانوا مسيطرين..بالعربي ماني متفائل بالمنتخب".

وكتب مُغرّد: "لعبت الارجنتين ولعب المنتخب وسنلتقي بهم في أول مباراة العويس انقذنا اليوم من هزيمة تاريخية فماذا يفعل امام مسي ورفاقه؟ الكارثة ان هم الاعلام اثبات ميول الاتحاد السعودي للاندية وهم الاتحاد اثبات حياديته وان لم يتدارك المسؤولين ففضيحة روسيا سوف تتكرر"، وقال آخر: "الوحيد الذي اثبت انه يستحق مكانه كأساسي في كأس العالم حتى الآن برااافووووو ياابو لطيفة".