ليفربول يتغنى بثنائية صلاح مع منتخب مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل محمد صلاح هدفين، في مباراة ودّية جمعت المنتخب المصري ومنتخب النيجر، التي انتهت بفوز "الفراعنة" بثلاثية نظيفة، في إطار التحضير لمنافسات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

وتغنى نادي ليفربول الإنجليزي بنجمه المصري محمد صلاح بعد تألقه في ظهوره الدولي، إذ كتب حساب النادي في موقع تويتر: "محمد صلاح يسجل ثنائية في انتصار المنتخب المصري وديًا بثلاثية نظيفة على منتخب النيجر مساء أمس أحسنت يا صلاح".

وأصدر "الريدز" تقريرًا عبر موقعه الرسمي، تضمن الحديث عن صلاح بعد تسجيله ثنائية مع منتخب بلاده، إضافة للاعبي النادي الآخرين عقب مشاركاتهم مع منتخباتهم الوطنية.

وأنهى صلاح صيامه التهديفي مع "الفراعنة" الّذي استمر لخمس مباريات، إذ كان يعود آخر هدف له إلى 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك في شباك منتخب المغرب، في الدور ربع النهائي ضمن بطولة أمم أفريقيا 2021.

ونجح صلاح في تسجيل الثنائية السادسة له مع المنتخب المصري، إذ سبق وأن حقق ذلك 5 مرات، وأمام منتخبات: جزر القمر وتنزانيا وتوغو، والكونغو والنيجر.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري سيواجه منتخب ليبيريا، الثلاثاء المقبل، على أرض استاد الإسكندرية، في ثاني مبارياته الودّية، في سبتمبر/ أيلول الجاري.