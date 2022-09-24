دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي الشارقة الإماراتي، يوم الجمعة، عن تعاقده مع المدافع اليوناني كوستاس مانولاس، لمدة موسمين، وحتى صيف 2024، قادمًا من نادي أولمبياكوس اليوناني.

ونشر نادي الشارقة مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر، حمل الإعلان عن ضم كوستاس مانولاس لصفوف النادي الإماراتي، وعلق عليه: "مانولاس..أهلا بك في قلعة الملك.. محارب الإغريق الذي توهج في ملاعب الطليان، وبطل الريمونتادا التاريخية أمام الكتلان".

ويشتهر كوستاس مانولاس بهدفه في شباك نادي برشلونة الإسباني، في إياب الدور ربع النهائي، ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2018/2017، إذ قاد ناديه روما الإيطالي من خلاله إلى تحقيق "ريمونتادا" تاريخية على حساب "الكتلان"، أوصلت النادي للمربع الذهبي في "التشامبيونزليغ".

وسيلعب مانولاس بجانب ميراليم بيانيتش المنضم حديثًا إلى الشارقة قادمًا من نادي برشلونة، إضافة إلى باكو ألكاسير مهاجم نادي فياريال السابق.

وسبق وأن لعب كوستاس مانولاس بجوار ميراليم بيانيتش، في صفوف نادي روما بين عامي 2014 و2016.

ويبلغ مانولاس من العمر 31 عاما، وشارك في 9 مباريات مع نادي أولمبياكوس، بمختلف المسابقات، في الموسم الجاري.