دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال هاري ماغواير، مدافع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنّه لا يكترث لما يقوله الناس عنه، مشيراً إلى أنّهم يكتبون أيّ شيء عنه لكونه قائد "الشياطين الحمر"، إذ ستكون هذه الأخبار مهمة وكبيرة للغاية في الأوساط الإعلامية.

وكان ماغواير (29 عامًا) قد تلقى انتقادات كثيرة من الجماهير خلال منافسات الموسم الماضي وفي بدايات الموسم الجديد، بعد تراجع مستواه، مما دفع مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاغ إلى عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي، ووضعه على دكة البدلاء.

وقال هاري ماغواير في حوار مع موقع "TalkSPORT" البريطاني: "أنا جيد تمامًا، ومستعد للعب، أشعر بأنّني لائق"، مضيفاً: "لا أعرف ما قيل عني، لا أقرأ عنه حقاً".

وتابع مدافع مانشستر يونايتد بالقول: "لقت كانت لي 3 مباريات إيجابية مع إنجلترا، وفترة تحضير جيدة مع فريقي، شعرتُ إنّني بحالة جيداً حقاً"، لافتاً: "من الواضح أن المدرب (إريك تين هاغ) قرر إبعادي عن تشكيلة الفريق، ومنذ ذلك الحين الفريق يفوز".

وأكمل ماغواير: "أنا أعمل بجد في ملعب التدريب للتأكد من أنّني جاهز عندما تحين فرصتي، هذا كلّ ما يمكنني فعله لمحاولة مساعدة الفريق".

وواصل هاري ماغواير: "أنا لا أركز على أيّ شخص آخر وما يقوله الناس، أعتقد أنّه بإمكان الناس كتابة أي شيء عني، فأنا قائد مانشستر يونايتد، فستكون أخباراً كبيرة لهم".

وأتمّ ماغواير: "لذلك، هذا هو سبب قيامهم بذلك، فهم يحبّون النقرات وأشياء من هذا القبيل، لكنني دخلت يورو 2021 بعد إصابة استمرت ثمانية أسابيع، ولم ألعب مباراة واحدة، ثمّ انضممتُ إلى منتخب إنجلترا".

كان هاري ماغواير قد قدّم أداء جيدًا مع منتخب بلاده في منافسات يورو 2021، قبل أن يعاني من تراجع مستواه، ويتواجد حالياً في قائمة منتخب إنجلترا الّتي تخوض منافسات دوري الأمم الأوروبية.