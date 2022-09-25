دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار اللاعب الأوروغوياني لريال مدريد الإسباني، فيدريكو فالفيردي، تفاعلا واسعا على تويتر بعد أن أسقطت تسديداته عددا من لاعبي منتخب إيران أرضا في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين الجمعة.

وخاض المنتخبان مباراة ودية استعدادا لكأس العالم تفوقت فيها إيران بهدف نظيف، في أولى مباريات الفريق الآسيوي في العهد الجديد للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش.

ورغم أن النتيجة كانت في صالح منتخب إيران إلا أن لاعبي المنتخب الإيراني عانوا من تسديدات فالفيردي التي أسقطت بعضهم على الأرض مغشيا عليه.

وتداول مغردون مقاطع فيديو تظهر تأثير التسديدات القوية من لاعب ريال مدريد التي اصطدم بعضها برؤوس لاعبي المنتخب الإيراني وأسقطتهم أرضا.

ويُقدم فالفيردي مستوى رائعا هذا الموسم مع الريال إذ نجح بقيادة "الفريق الملكي" لاعتلاء صدارة الدوري الإسباني بأهدافه التي حسمت مباريات مهمة هذا الموسم.

يذكر أن إيران جاءت في المجموعة الثانية لكأس العالم 2022 في قطر والتي تضم كلا من أمريكا وإنجلترا وويلز في حين ستلعب أوروغواي في المجموعة الأخيرة إلى جانب البرتغال وكوريا الجنوبية وغانا.

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