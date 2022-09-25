رابطة الدوري الإنجليزي توجّه رسالة إلى "مكة" ابنة محمد صلاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّهت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رسالة إلى مكة نجلة النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، بمناسبة اليوم العالمي للبنات، الذي لاقى رواجًا كبيرًا في موقع تويتر.

ونشر حساب رابطة "البريميرليغ" باللغة العربية في تويتر مقطع فيديو لمكة، وهي تركل الكرة نحو الشباك، على أرضية ملعب "آنفيلد" معقل ليفربول، وسط تشجيع حماسي من جماهير "الريدز"، وعلّق عليه: "ألطف الكائنات".

وظهر صلاح خلال مقطع الفيديو وهو ينظر لطفلته، بنظرات الإعجاب والسعادة، وذلك على هامش الاحتفالات بتتويجه بجائزة الحذاء الذهبي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 هدفاً، في موسم 2018/2017.

وتأتي رسالة الرابطة الإنجليزية إلى مكة بمناسبة اليوم العالمي للبنات، وقد لاقى رواجاً كبيراً في موقع تويتر، بهاشتاغ "#DaughtersDay".

يذكر أن محمد صلاح متزوج من سيّدة مصرية، ولديهما ابنتان، هما: مكة وكيان. وسبق لهما الظهور في أكثر من مناسبة مع والدهما، سواء خلال مراسم الاحتفال، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.