من أهلي إلى آخر.. الإعلان عن وجهة بيتسو موسيماني القادمة

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نشر الأحد ، 25 سبتمبر / ايلول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الأهلي السعودي، الأحد، تعيين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في منصب المدير الفني للفريق، خلفاً للأوروغواياني روبرت سيبولدي.

ونشر حساب نادي أهلي جدة في موقع تويتر خبر تكليف بيتسو موسيماني بتولي المهمة الفنية للفريق، دون الكشف عن تفاصيل العقد.

وينافس النادي الأهلي في دوري الدرجة الأولى السعودي "يلو"، ويقع في المركز السابع برصيد 8 نقاط، بعد تحقيق الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، والخسارة في مباراة واحدة.

وكانت آخر محطات بيتسو موسيماني التدريبية مع نادي الأهلي المصري، إذ رحل عن الفريق في يونيو/ حزيران الماضي، بعد فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

وقاد موسيماني "المارد الأحمر" لمدة 20 شهراً، وفي 102 مباراة في مختلف المسابقات، فاز في 61 مباراة وخسر 11، وحقق التعادل 30 مرة.

وسجّل النادي الأهلي المصري تحت قيادة موسيماني 189 هدفاً، واستقبلت شباكه 75.

وحصد بيتسو موسيماني (58 عاماً) مع "المارد الأحمر" 6 ألقاب، وهي: دوري أبطال أفريقيا (مرتان) والسوبر الأفريقي (مرتان)، الدوري المصري وكأس مصر، وبرونزية كأس العالم للأندية (مرتان).