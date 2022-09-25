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نشر الأحد ، 25 سبتمبر / ايلول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إعجاب عدد كبير من المشجعين بعد تعرضه لإصابة "مروعة" وإكماله مباراة منتخب بلاده أمام التشيك.

وتعرض رونالدو لإصابة قوية أدت إلى نزيف من أنفه بعد اصطدامه بحارس التشيك في كرة مشتركة.

وبينما كان يبدو وجه النجم البرتغالي مضرجا بالدماء، توقع كثيرون أنه سيغادر الملعب، خصوصا وأن المباراة كانت تسير في صالح منتخب بلاده بسهولة.

وخيب رونالدو التوقعات ليبقى في الملعب ويستكمل المباراة ما دفع عددا من المغردين لوصفه بـ"المقاتل".

وكانت قد تغلبت البرتغال على التشيك برباعية نظيفة في بطولة دوري الأمم الأوروبية، لم ينجح رونالدو في التوقيع على أي هدف منها.