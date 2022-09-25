دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد أشرف صبحي وزير الرياضة والشباب في مصر، بالبرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، كاشفاً أن محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، قال عنه إنّه: "مدرب كبير".

وتحدّث أشرف صبحي لإذاعة "ميجا اف ام" المصرية، قائلاً: "أنا مبسوط إن عندنا مشروع 2024 و2026، نحن لا نحكم من بكرا على المدرب، الألفة والعشرة والتخطيط أمر مهم جداً، قابلتُ مستر فيتوريا وتكلمنا مع بعض، هو من المدرسة البرتغالية ودارس تخصص، وكان لاعباً والآن هو مدرب كبير".

وأضاف وزير الرياضة والشباب: "أكيد كلّها مقومات تخلينا نقول إن في نظرة تفائلية جيدة، إضافة إلى أن الكابتن محمد صلاح في لقاء كلمته فيه قد شاور عليه وقال إنّه: مدرب كبير".

وتابع أشرف صبحي: "مع أول تجربة لفتوريا كان له ثقة في ذاته وهادئ، لكن أكيد على الملعب والخط نحن محتاجين يعطي القوة والطاقة النفسية، وما زال أمامه طريق طويل".

وعن إمكانية استضافة دولة مصر أولمبياد 2036، إذ سبق وان أعلنت وزارة الرياضة عن عزمها تقديم طلب تنظيم الأولمبياد، قال أشرف صبحي: "العمل والاجتهاد لا يمكن أن نحط فيه مصدر الثقة، لكن نقول في مصدر الاجتهاد، حديث رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس الجمهورية، يخلنا نشتغل بشكل أكبر ويعطينا الفرص، وهي بمثابة حلم ونأمل أن تتحقق".

وأتم وزير الرياضة والشباب: "من البداية قلنا يا نستضيف كأس العالم 2030 يا دورة الألعاب الأولمبية 2036".