دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال غاريث ساوثغيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، إن الحكم عليه سيكون في نهائيات كأس العالم 2022 وليس الآن، بعد تلقيه انتقادات واسعة نتيجة تراجع نتائج الفريق.

وكان منتخب إنجلترا هبط إلى القسم الثاني في دوري الأمم الأوروبية، بعد أن أخفق في تحقيق الفوز في 5 مباريات، إذ خسر في 3 مباريات وتعادل في اثنتين.

وتلقى غاريث ساوثغيت انتقادات واسعة في الأوساط الإعلامية الإنجليزية، بعد انخفاض مستوى "الأسود الثلاثة"، قبل أقل من 60 يومًا على انطلاق مونديال قطر.

وقال ساوثغيت للصحفيين: "أنا لستُ غبياً، أعرف في النهاية أنّه سيتمّ الحكم عليّ على أساس ما سيحدث في نهائيات كأس العالم 2022"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف غاريث ساوثغيت: "بالطبع نحن نفهم كيف تتغيّر الحالة المزاجية مع النتائج، أنا واقعي في ذلك، سيتمّ الحكم عليّ بناءً على ما يتمّ تقديمه في قطر، ويسعدني تماماً أن يتمّ الحكم عليّ بهذه الطريقة".

وتابع مدرب إنجلترا: "لستُ أول مدرب يمر بوقت عصيب من حيث النتائج والنقد، هذا جزء من العمل، بالنسبة لي، إنّه تحد كبير أن أقود الفريق خلال لحظة كهذه، عليك إظهار المرونة لتجاوز مثل هذه اللحظات".

ويرتبط ساوثغيت بعقدٍ مع منتخب إنجلترا يمتد حتّى نهاية 2024، لكنّه أكد أن هذا العقد لن يحميه من النتائج، إذ قال: "العقود غير ذات صلة في كرة القدم، لأن المدربين يمكن أن يحصلوا على عقود مدتها 3 أو 4 أو 5 سنوات، وإذا لم تكن النتائج جيدة بما يكفي، فأنت تقبل أن هذا هو الوقت المناسب للتخلي عن هذه العقود".

وتساءل ساوثغيت: "لماذا سأكون مختلفاً؟..أنا لستُ متعجرفاً بما يكفي، لأعتقد أن الحصول على عقد يجب أن يحميني بأيّ شكل من الأشكال من النتائج".