استبعاد محمد صلاح من ودّية مصر وليبيريا يُثير جدلاً واسعاً

هل يكون هذا الشاب مستقبل فريق ليفربول ما بعد محمد صلاح؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار استبعاد محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، من المباراة الودّية الّتي ستجمع المنتخب المصري مع منتخب ليبيريا، جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري قد قرر استبعاد نجم "الريدز"، إضافة إلى مصطفى محمد، لاعب نادي نانت الفرنسي، بهدف إراحتهما، وكذلك اللاعب أحمد أبو الفتوح الّذي يعاني من آلام في العضلة الخلفية.

وتباينت ردود الفعل حول قرار المدرب البرتغالي باستبعاد محمد صلاح عن مواجهة "الفراعنة" وليبيريا، إذ رفض البعض هذا القرار، فيما أعرب البعض الآخر عن سعادتهم بمغادرة اللاعب لمعسكر منتخب بلاده دون الشكوى من الإصابة.

وكان صلاح قد شارك في مباراة المنتخب المصري والنيجر، الجمعة الماضي، وتمكّن من إحراز هدفين، ليصل إلى الثنائية السادسة له مع "الفراعنة"، منذ ظهوره الدولي الأول.

وسيواجه المنتخب المصري منتخب ليبيريا، الثلاثاء المقبل، وعلى أرضية استاد الإسكندرية، في ثاني مبارياته الودّية، في شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

إليكم أبرز ردود الفعل على قرار استبعاد محمد صلاح بهدف إراحته: