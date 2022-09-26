تقارير: مدافع برشلونة والأوروغواي يغيب عن مونديال قطر 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ذكرت تقارير صحفية أن رونالد أراوخو، مدافع نادي برشلونة الإسباني ومنتخب الأوروغواي، سيبتعد عن الملاعب لمدة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة، بعد أن قرر الخضوع لعمل جراحي عقب تعرّضه للإصابة، ليغيب عن منافسات كأس العالم في قطر 2022.

كان رونالد أراوخو عانى من إصابة قوية في وتر إحدى عضلات الساق اليمنى، وذلك في مباراة الأوروغواي وإيران الودّية، يوم الجمعة الماضي.

وقال حساب نادي برشلونة في موقع تويتر: "سيخضع رونالد أراوخو لعملية جراحية في الوتر العلوي للفخذ الأيمن، سيجري العملية الدكتور لاس ليمباينين في فنلندا يوم الأربعاء، وذلك تحت إشراف أطباء نادي برشلونة"، دون الكشف عن مدة غيابه عن المستطيل الأخضر.

فيما ذكر موقع "Bleacher Report" أن رونالد أراوخو بَاتَ مهدداً بالغياب عن نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها نهاية العام الجاري، إذ سيبعده العمل الجراحي عن الملاعب لمدة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة.

يُعتبر أراوخو أحد الركائز الأساسية في تشكيلة "البلوغرانا" تحت إشراف تشافي هيرنانديز، ولعب جميع مباريات الفريق الست في مسابقة الدوري الإسباني، هذا الموسم.

على الصعيد الدولي، شارك رونالد أراوخو (23 عامًا) في 12 مباراة دولية مع منتخب الأوروغواي، وكان مدرب الفريق يعوّل عليه كثيراً لقيادة الخط الخلفي في مونديال قطر.