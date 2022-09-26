دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار صالح العريض، مدرب رياضة الكاراتيه للدفاع عن النفس في السعودية، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب ادعائه تدريب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان عندما كان صغيرا وأن الأخير حاصل على "الحزام البني".

جاء ذلك في مقابلة أجراها العريض على قناة روتانا خليجية وقال فيها: "كان لي شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وحتى أصحاب السمو الملكي الأمراء الأمير تركي بن سلمان والأمير خالد بن سلمان والأمير نايف بن سلمان والأمير بندر بن سلمان والأمير راكان بن سلمان.."

وتابع قائلا: "الحقيقة شاركنا معهم تقريبا 5 سنوات كتدريب كاراتيه وكذلك مشرفين على برامج رياضية ثانية.. كان التدريب في القصر وكان معهم (الأمراء) بعض الزملاء يتدربون معهم.."

وأضاف: "التدريب كان مثل ما يقولون جد جد.. وكان سمو الأمير حريصا جدا على التدريب في قضية الأداء حتى أنه بعد فترة تطور فقال الأمير الله يذكره بالخير أبغى أحد يدرب على الأسلحة، تعرف لعبة الجوجيتسو ولعبة السيوف (الدفاع عن النفس ضد الأسلحة).. وصل الحزام البني وبعد ما سافر على أمريكا أعتقد أنه أخذ الحزام الأسود.."

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات السعودية للحصول على تعليق على ما صرح به العريض دون رد حتى كتابة هذا التقرير.