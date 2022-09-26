دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الوحدة الإماراتي عن تعاقده مع اللاعب البرازيلي آلان ماركوس، في صفقة انتقال دائمة، ولمدة موسمين، قادماً من نادي إيفرتون الإنجليزي.

وأصدر نادي الوحدة بياناً رسمياً عبر حسابه في تويتر، حمل الإعلان عن ضمّ آلان ماركوس القادم من "البريميرليغ".

وقال "العنابي" في بيانه: "رحب مجلس إدارة النادي باللاعب ’آلان‘ في موطن الأبطال مُتمنين له التوفيق والنجاح خلال مشواره مع الفريق، ومن جانبه أشاد آلان بالعمل الاحترافي خلال إتمام إجراءات التعاقد، معبراً عن سعادته بالانضمام إلى موطن الأبطال، ورغبته بالإسهام في تحقيق مزيدٍ من الإنجازات والانتصارات".

ويبلغ آلان ماركوس من العمر 31 عاماً، ويلعب في خط الوسط، لكنّه لم يحظَ بفرصة المشاركة مع نادي إيفرتون، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم.

وسبق وأن شارك آلان في 57 مباراة مع إيفرتون، منذ الانضمام إلى الفريق عام 2020، قادماً من نابولي الإيطالي، كما لعب لناديي أودينيزي وفاسكو دي غاما البرازيلي.

وخاض آلان ماركوس 10 مباريات دولية مع منتخب البرازيل، لم ينجح خلالها في تسجيل أيّ هدف، إلّا أنّه حصد لقب كوبا أمريكا 2019 مع "السامبا".

وبَاتَ الدوري الإماراتي وجهة مفضلة لعدد كبير من اللاعبين حول العالم، خلال سوق الانتقالات الصيفية، إذ نجح نادي الشارقة أيضاً في ضمّ كلّ من: ميراليم بيانيتش من برشلونة وباكو ألكاسير من فياريال وكوستاس مانولاس من أولمبياكوس، فيما تعاقد نادي النصر مع المغربي عادل تعرابت، إضافة لبعض الصفقات الأخرى الّتي أبرمتها أندية دوري "أدنوك" للمحترفين.