دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سيطر التعادل الإيجابي بـ3 أهداف لمثلها على نتيجة مباراة إنجلترا وألمانيا، في مواجهة جمعتهما على أرضية ملعب "ويمبلي"، مساء يوم الاثنين، ضمن منافسات الأسبوع السادس في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022.

وانتهت المباراة بـ"سيناريو مجنون"، إذ كانت ألمانيا متقدمة بهدفين نظيفين، قبل أن تنجح إنجلترا في قلب الطاولة والتقدم بـ3 أهداف، ثم استطاعت ألمانيا أن تدرك التعادل، ليتقاسم المنتخبان نقاط المباراة.

وأحرز أهداف "الأسود الثلاثة" كل من: لوك شاو وماسون مونت وهاري كين، فيما سجل للألمان: إيلكاي غوندوجان وكاي هافرتز (ثنائية).

واستطاع منتخب إنجلترا أن يحرز 3 أهداف، بعد أن عجز عن هز الشباك في 5 مباريات متتالية من اللعب المفتوح، وفقاً لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات.

وأصبح المهاجم هاري كين ثاني لاعب في التاريخ يسجل في مرمى منتخب ألمانيا في 4 مباريات متتالية، بعد اللاعب المجري إيمرا شلوسر، وذلك بين عامي 1909 و1912.

وفي ذات منافسات الجولة والمجموعة، هزم منتخب إيطاليا نظيره المجر، بهدفين دون مقابل، أحرزهما جياكومو راسبادوري وفيديريكو ديماركو.

وحجز منتخب إيطاليا مكانا له في المربع الذهبي في دوري الأمم الأوروبية 2022، كمتصدر للمجموعة الثالثة من المستوى الأول، برصيد 11 نقطة.