دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حصد اللاعب المصري مصطفى محمد، جائزة لاعب شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، في نادي نانت الفرنسي، بعد ظهوره الجيد مع الفريق خلال الشهر.

وأعلن نادي نانت عبر حسابه في موقع تويتر، فوز مهاجم "الفراعنة" بجائزة لاعب الشهر، متفوّقاً على سيمون موسيس، وبيدرو شيريفيلا ودينيس أبياه، حسب تصويت الجماهير.

ولعب مصطفى محمد 5 مباريات مع نادي نانت خلال شهر سبتمبر/ أيلول الحالي، وزعت على 3 مباريات في بطولة الدوري الفرنسي، ومباراتين في مسابقة الدوري الأوروبي، نجح خلالها بتسجيل هدف، والمساهمة في تحقيق الفريق نتائج إيجابية.

وجاء هدف مصطفى محمد الوحيد في شباك نادي أولمبياكوس اليوناني، ضمن منافسات الأسبوع الأول في دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي.

وأثار تتويج مهاجم منتخب مصر بجائزة لاعب الشهر تفاعلاً في موقع تويتر، إذ نال اللاعب الإشادة والإطراء، وتمّ وصفه بـ: "أفضل رأس حربة في مصر".

وكان مصطفى محمد قد انضمّ لنانت الفرنسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الفائتة، قادمًا من نادي غلطة سراي التركي، ومنذ انضمامه لعب 11 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 3 أهداف وصنع 2.

وسبق لمصطفى محمد أن ظفر بجائزة لاعب الشهر مع نادي غلطة سراي، وذلك في شهر فبراير/ شباط 2021، بعد أن نجح في إحراز 6 أهداف من أصل لعب 5 مباريات.

إليكم أبرز التغريدات عن حصد مصطفى محمد لجائزة لاعب الشهر: