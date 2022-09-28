البرازيل تمطر شباك تونس.. ونيمار يقترب من معادلة رقم بيليه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز المنتخب البرازيلي على نظيره التونسي، بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في مواجهة ودية جمعتهما على أرضية استاد "بارك دي برينس" في فرنسا، في إطار تحضير المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2022.

وتناوب على تسجيل أهداف "السامبا" كل من: رافينيا (ثنائية) ونيمار وريشارليسون وبيدرو جيليرمي، فيما أحرز هدف "نسور قرطاج" الوحيد اللاعب منتصر الطالبي.

ويقع المنتخب البرازيلي في المجموعة السابعة، في نهائيات مونديال قطر، إلى جانب منتخبات: سويسرا وصربيا والكاميرون، فيما حل المنتخب التونسي في المجموعة الرابعة، بجوار منتخبات: فرنسا والدنمارك وإستراليا.

وسجل اللاعب نيمار دا سيلفا أحد أهداف المنتخب البرازيلي الخمسة، ليقترب من معادلة رقم نجم الكرة البرازيلية السابق، بيليه، كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في تاريخ "السامبا"، إذ سجّل نيمار 75 هدفا، بفارق هدفين فقط عن بيليه.

وبات نيمار في المركز الثالث في ترتيب اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف الدولية في قارة أمريكا الجنوبية، على مر التاريخ، خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الـ 88 هدفا، وبيليه الذي سجل 77 هدفا.

ووصل نيمار دا سيلفا إلى المساهمة رقم 130 مع المنتخب البرازيلي، إذ سجل 75 هدفا وصنع 55 آخرين، بعد أن لعب 121 مباراة دولية.