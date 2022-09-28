جيدون سانشو يثير جدلا.. كيف رد على استبعاده من منتخب إنجلترا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار جيدون سانشو، لاعب نادي مانشستر يونايتد، جدلا في الأوساط الإعلامية الإنجليزية، بسبب رده على قرار استبعاده من قائمة منتخب إنجلترا.

ونشر جيدون سانشو صورة عبر خاصية "ستوري" في إنستغرام، يظهر من خلالها وهو يلعب لعبة "FIFA23" الإلكترونية، بالتزامن مع توقيت مباراة إنجلترا وألمانيا، والّتي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 3/3، في الأسبوع السادس ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

واعتبر البعض أن اللاعب فضل لعب "FIFA23" بدلا من مشاهدة مباراة منتخب بلاده وألمانيا، كرد على قرار المدرب غاريث ساوثغيت باستبعاده من قائمة الفريق.

وكان ساوثغيت قد قرر عدم دعوة جيدون سانشو لصفوف "الأسود الثلاثة"، على الرغم من مشاركته في جميع مباريات مانشستر يونايتد الست في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، وتمكنه من إحراز هدفين.

ويعود آخر ظهور لسانشو في قائمة منتخب إنجلترا إلى شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وتحديدا في مواجهة أندورا، والتي انتهت بفوز "الأسود الثلاثة" بخماسية نظيفة.

ويعتقد جانب من الجماهير الإنجليزية أن جيدون سانشو يستحق التواجد مع منتخب إنجلترا، في نهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها نهاية العام الجاري.