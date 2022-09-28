دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي شباب الأهلي الإماراتي، الأربعاء، ضمّ مدافع منتخب بلجيكا جايسون دينايير إلى صفوف الفريق، قادماً من نادي ليون الفرنسي.

ونشر نادي شباب الأهلي مقطع فيديو عبر حسابه في موقع تويتر، حمل الإعلان عن ضمّ دينايير، وقال اللاعب من خلاله: "أنا معكم في نادي شباب الأهلي".

ويأتي انضمام المدفاع البلجيكي إلى النادي الإماراتي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع نادي ليون الفرنسي، في يوليو/ تمّوز الماضي، والّذي انتقل إليه في صيف عام 2018.

ويبلغ دينايير من العمر 27 لاعباً، ولعب مع نادي ليون 138 مباراة، بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 8 أهداف، وصنع 2.

على الصعيد الدولي، يُعتبر جايسون ركيزةً أساسيةً في الخط الخلفي لمنتخب بلجيكا، وقد شارك في 35 مباراة دولية، أحرز خلالها هدفاً واحداً.

ويُعد جايسون دينايير المحترف الأجنبي الخامس في نادي شباك الأهلي، إذ ينشط في صفوف الفريق 4 محترفين آخرين، وهم: السوري عمر خربين والأوزبكي عزيز غانييف، والأرجنتيني كارتابيا والإيراني أحمد نور الله.

ويمتاز الدوري الإماراتي في موسم 2023/2022 باستقطاب أبرز اللاعبين من مختلف الجنسيات، إذ نجح نادي الشارقة أيضاً في ضمّ كلّ من: ميراليم بيانيتش من برشلونة وباكو ألكاسير من فياريال وكوستاس مانولاس من أولمبياكوس، فيما تعاقد نادي الوحدة مع لاعب إيفرتون البرازيلي ألان، ونادي النصر مع المغربي عادل تعرابت ونادي الجزيرة مع التشيكي فيليب نوفاك، إضافة لبعض الصفقات الأخرى الّتي أبرمتها أندية دوري "أدنوك" للمحترفين.