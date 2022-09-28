دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خطف منتخب إسبانيا فوزا قاتلا من منتخب البرتغال، بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعتهما على أرضية ملعب "بلدية دي براغا"، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة في دوري الأمم الأوروبية 2022.

وجاء هدف "الماتادور" في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، وتحديدا في الدقيقة 88، عن طريق اللاعب ألفارو موراتا.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى الدور نصف النهائي في دوري الأمم الأوروبية، بعد تصدر المجموعة الثانية من المستوى الأول، برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن منتخب البرتغال، والذي كان يكفيه نقطة واحدة لضمان الوصول إلى المربع الذهبي.

واكتمل عقد المتأهلين للدور نصف النهائي، إذ نجحت 4 منتخبات في الوصول لهذا الدور، وهي: هولندا وكرواتيا وإيطاليا وإسبانيا، وستجرى قرعة لمعرفة المواجهات فيما بينهم، وتقرر أن تلعب المباريات في يونيو/ حزيران 2023.

وعادل ألفارو موراتا رقم زميله فيران توريس، كأكثر لاعبا تسجيلا للأهداف مع "الماتادور" تحت قيادة المدير الفني لويس أنريكي، إذ سجل كلاهما 13 هدفاً، وفقاً لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.

وأصبح نيكو ويليامز (20 عاما) أصغر لاعب يساهم في إحراز هدف لمنتخب إسبانيا، في دوري الأمم الأوروبية، منذ انطلاقها في نسختها الأولى.