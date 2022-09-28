توتنهام يدعم لاعبه ريتشارليسون بعد تعرّضه لـ "العنصرية" في مباراة تونس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي على دعم لاعبه البرازيلي ريتشارليسون، الّذي تعرّض لأحد أنواع "العنصرية"، خلال مباراة ودّية جمعت "السامبا" ومنتخب تونس، أمس الثلاثاء، وانتهت بفوز الأول بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في إطار تحضير المنتخبين لبطولة كأس العالم 2022.

وكان ريتشارليسون قد سجّل الهدف الثاني لمنتخب بلاده في شباك "نسور قرطاج"، ثمّ احتفل بهدفه، قبل أن يقوم أحد المشجعين من على المدرجات بإلقاء "موزة" عليه في تصرف يندرج تحت السلوكيات العنصرية.

وقال نادي توتنهام هوتسبير عبر حسابه في موقع تويتر: "نشعر بالإشمئزاز من الإساءة العنصرية لريتشارليسون في مباراة الليلة الماضية بين البرازيل وتونس، لا يوجد مكان لمثل هذه التصرفات في عالم كرة القدم القدم أو في أي مكان آخر، نقف معك ريتشارليسون".

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قد أصدر بياناً رسمياً عن تعرّض ريتشارليسون لـ "العنصرية"، رفض من خلاله هذا التصرف، قبل أن تُثير هذه الحادثة جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية.

ويبلغ ريتشارليسون من العمر 25 عاماً، وقد شارك في 38 مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي، سجّل من خلالها 17 هدفاً، وتعوّل عليه الجماهير البرازيلية كثيراً في نهائيات مونديال قطر.

على صعيد الأندية، انضمّ ريتشارليسون لتوتنهام هوتسبير خلال سوق الانتقالات الصيفية الفائتة، قادماً من إيفرتون، ولعب مع الفريق 6 مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، قدّم خلالها تمريرتين حاسمتين.