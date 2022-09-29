أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 في قطر عن تعليمات السفر والعودة المتعلقة بمرض "Covid-19" قبل بداية البطولة التي تقام في الدولة الخليجية بين 20 نوفمبر/تشرين ثاني و18 ديسمبر/كانون اول.

ولن تفرض قطر اللقاح المضاد لفيروس كورونا على الجماهير الراغبة بحضور المونديال، لكن على جميع الزوار ممن تبلغ أعمارهم فوق 6 سنوات أن يُبرزوا نتيجة فحص "PCR" سلبية تم أخذ مسحتها خلال مدة لا تزيد عن 48 ساعة من وقت المغادرة أو نتيجة فحص المضادات السريع (Rapid Antigen Test) في غضون مدة لا تزيد عن 24 ساعة من وقت المغادرة، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة القطرية هذا الشهر.

وأكدت اللجنة المنظمة لمونديال قطر أنه يجب إجراء الفحوصات المطلوبة في مراكز طبية معتمدة في بلد المغادرة وأشارت إلى أن الفخوصات المنزلية لن تكون مقبولة لأغراض السفر.

وستكون الكمامات إلزامية في وسائل النقل العامة وفي المنشآت ولن يخضع الزوار للعزل بصرف النظر عن تلقيهم اللقاح من عدمه أو عن البلد الذي سياتون منه.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون على جميع الزوار ممن هم فوق الـ18 عاما تحميل تطبيق "احتراز" على هواتفهم النقالة بمجرد وصولهم إلى قطر، وسيكون ظهور شاشة خضراء على تطبيق احتراز، تؤكد خلو الشخص من فيروس كورونا، مطلوبا عند الدخول إلى أي مكان عام مغلق.

وسيطلب من الأشخاص الذين يتعرضون للإصابة بفيروس كورونا خلال وجودهم في قطر أن يعزلوا أنفسهم لمدة 5 أيام وفقا لتعليمات وزارة الصحة.